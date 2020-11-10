Школьники Ленобласти смогут учиться дистанционно по заявлению родителей

В Комитете по образованию Ленинградской области приняли решение организовать дистанционную форму обучения параллельно с очной. Речь идет об удаленном подключении к классному уроку через Zoom. Решение о переводе ученика на «удаленку» примут сами родители.

Сочетание очного и домашнего обучения уже опробовано в Санкт-Петербурге, где каждый родитель сам решает, отправлять ребенка в школу или оставить учиться дистанционно. Причем родитель вправе изменить свое решение – достаточно написать заявление на имя директора школы. Такую форму обучения уже назвали «смешанной системой».

По словам председателя Комитета по образованию Ленобласти Сергея Тарасова, для 47-го региона очная форма обучения остается приоритетной. Однако желающие перевести детей на «удаленку» должны иметь возможность дистанционного обучения. Заявления от родителей начнут принимать уже в эту среду, 11 ноября. Начать учиться дома школьники смогут с 16 ноября.