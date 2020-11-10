У школ и детсадов Ленобласти вводят скоростное ограничение до 40 км

Областное правительство решило скорректировать скоростной режим на региональных дорогах близ детских садов и школ. Если ранее движение машин разрешалось со скоростью в 60 километров, теперь водителям придется притормозить до 40 км/ч.

Такая мера затронет пока 40 населенных пунктов 47-го региона. Среди которых и поселения Всеволожского района: Никольское, Еглизи, Куйвози, Агалатово, Энколово, Вартемяги, Озерки, Лесколово, Кискелово и Вырица. Также сбавить скорость придется водителям, проезжающими рядом со ЖК «Северное трио» и «Горки Парк».

Стоит отметить, что для большей безопасности детей маршруты от жилых комплексов до учебных учреждений оборудуются светофорами и шумовыми полосами. Также область установила свыше 300 нерегулируемых пешеходных переходов.