Поликлинику в Кудрово могут сдать раньше планового срока

С опережением графика идет строительство поликлиники в городе Кудрово. По завершении новогодних каникул планируется выйти на этап чистовой отделки помещений и благоустройства прилегающей территории. Подрядчик увеличил численность сотрудников на строительстве с 60 до 100 человек, таки образом объект может быть готов к сдаче в эксплуатацию уже через год.

В строящемся здании уже смонтирована вся система трубопроводов и установлены радиаторы. С прошлой недели помещения протапливаются блочной котельной, что позволяет производить качественные отделочные работы. Рабочие уже заканчивают штукатурить стены и укладывать керамогранит в будущих процедурных кабинетах.

Подходит к финишной прямой и присоединение объекта к сетям бытовой канализации и водоснабжения от ЖК «Кудрово Град». Зимой планируется приступить к работам с грунтами для приведения участка в соответствующие высотные отметки, после чего можно будет начать работы по наружному благоустройству. Облагородить территорию снаружи поликлиники и высадить на участке растительность планируют весной будущего года.

Напомним читателям, что новая поликлиника в городе Кудрово рассчитана на 600 посещений в смену. Там планируется разместить дневной стационар, отделения стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики. Также в здании поликлиники будут работать женская консультация, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт и подстанция скорой помощи на 4 специализированных автомобиля.

Подготовила Светлана Завадская