Детский сад на 295 мест в Кудрово будет сдан до конца года

На днях руководство строительного блока правительства Ленинградской области проверило чистовую отделку строящегося детского сада в микрорайоне «Новый Оккервиль» города Кудрово.



Детский сад на 295 мест в северном Кудрово возводится в рамках реализации программы «Стимул» с привлечением федеральных средств. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года. На этой неделе намечена итоговая проверка готовности нового детского сада.

Также участники рабочей поездки проверили ход строительства других объектов, возводящихся в Заневском городском поселении по программе «Стимул». Так, в массиве Янино-Восточный на треть построена школа на 835 мест, почти на 70 процентов выполнен монолит. Подрядчик заверил комиссию, что все работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Ввод здания в эксплуатацию планируется в следующем году.

Проинспектировали и строительство другой школы, на этот раз в Кудрово и уже на тысячу учеников. Работы на объекте были начаты этой весной, однако уже сейчас здание «обрастает» стенами и практически готов первый этаж. По контракту ввести объект в эксплуатацию планировалось в 2023 году, однако подрядчик пообещал закончить строительство уже в будущем, 2021 году.

Общая стоимость всех трех проверенных комиссией объектов составляет около 2 миллиардов рублей. Новые детские учреждения смогут принять более двух тысяч юных жителей Заневского поселения.

Подготовила Светлана Завадская