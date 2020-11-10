Танцоры из Колтушей получили Гран-при в международном конкурсе

Детский образцовый хореографический ансамбль «Радуга» из Колтушей получил высшие призы и награды на международном танцевальном онлайн-конкурсе «White Line», который проходит в разных Европейских городах. Российские артисты приняли участие в конкурсе впервые.

Юные танцоры из ансамбля «Радуга» стали обладателями Гран-при за номер «Испанское каприччио». Кроме того, за постановки «Балет вылупившихся птенцов», «Свадебная лирическая» и «Память» коллективу присудили звание лауреата 1 степени.

Напомним читателям, что хореографический ансамбль «Радуга» – многократный победитель и участник районных, региональных, Всероссийских и международных танцевальных конкурсов и фестивалей. В действующем репертуаре коллектива около 30 детских, народных, стилизованных и эстрадных постановок. Всего за годы своей деятельности ансамбль накопил более 60 танцев разного уровня сложности. Основателем и художественным руководителем «Радуги» является заслуженный работник культуры РФ Ирина Владимировна Титова. Через два года ансамбль отметит свой тридцатилетний юбилей.

Подготовила Светлана Завадская

Фото из архива ансамбля «Радуга»