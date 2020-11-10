Всеволожские ветераны спорта готовятся к соревнованиям

8 ноября отмечался День ветеранов спорта. К настоящему времени в России сложились очень сильные ветеранские организации, одна из которых – Совет ветеранов (мастеров) России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Она базируется в Санкт-Петербурге, руководит советом житель Санкт-Петербурга Владимир Ульянов, а одним из активных членов является житель поселка Токсово Сергей Ленинский.

Несмотря на пандемию, ветераны готовятся к выступлениям. Самое крупное из ожидаемых соревнований – это зимний чемпионат мира среди мастеров по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Чемпионат проходит в разных городах Европы, но в 2021 году Международная федерация решила провести его в России. Мероприятие будет проходить с 1 по 7 марта в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист».

Чемпионат организован параллельно с крупнейшим международным соревнованием – этапом Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На Кубок мира съедутся лучшие летающие лыжники планеты, а среди них будут представители Ленинградской области и Всеволожского района. Основной состав региональной сборной среди ветеранов представляют бывшие воспитанники Кавголовской школы и Всеволожской школы «Локомотив».

Сейчас сборная ветеранов активно готовится к тому, чтобы завоевать медали чемпионата 2021 года. С 1 по 9 ноября восемь человек из сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью тренировались на трамплинах в Сочи. Среди тех, кто покорял сочинские трамплины, были замечены житель деревни Новое Девяткино Юрий Лобков и представитель города Всеволожска Сергей Медведев. Остальные наши ветераны тренируются на трамплинах в Токсово.

Надеемся, что в 2021 году соревнования в Нижнем Тагиле не будут отменены из-за коронавируса и наши прыгуны вернутся домой с победой.

Людмила Однобокова