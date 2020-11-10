Во Всеволожском районе отремонтировали две автомагистрали

Во Всеволожском районе завершились масштабные работы по ремонту и обновлению дорожного покрытия. К настоящему времени новый асфальт уложен на крупных транспортных артериях Осиновая Роща — Магистральная и Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск.

А теперь подробнее – на трассе Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск дорожные рабочие произвели ремонт и асфальтового покрытия на участке от Осельков до деревни Куйвози. В летний период на этой же дороге был отремонтирован асфальт от поселка Скотное до Нижних Осельков. Так что водители в полной мере могут оценить качество и комфорт магистрали от деревни Куйвози почти до съезда к федеральной трассе А-121 «Сортавала».

От поселка Касимово до самого Агалатово обновилась трасса Осиновая Роща — Магистральная. На обоих участках дорог было уложено новое двухслойное полотно. Качество выполненных работ проверит специализированная лаборатория «Ленавтодора», который и выступил заказчиком. Транспортнике магистрали во Всеволожском районе были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подготовила Светлана Завадская