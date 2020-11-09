Парк «Софиевка» перейдет на баланс Всеволожского района

Объект культурного наследия «Усадьба «Софиевка» Г.Ф. Эбергардта – парк, XIX в.» во Всеволожске был поставлен на кадастровый учет. В скором времени территория будет оформлена в муниципальную собственность Всеволожского района.

Как сообщил депутат областного ЗакСа Александр Матвеев, парк «Софиевка» был внесен в госреестр объектов культурного наследия еще в 2015 году, однако государственной регистрации не имел. Как следствие, администрация Всеволожского муниципального района не могла вкладывать деньги в благоустройство и развитие бесхозной территории.

После перехода парка в муниципальную собственность будет разработан проект благоустройства, представить который обещают в 2021 году. Контроль за содержанием, сохранением и поддержанием в надлежащем состоянии парка будет осуществлять Комитет по охране и реставрации памятников Ленинградской области.

Напомним, что площадь «Софиевки» порядка 12 гектаров и в нем до сих пор сохранились посадки усадебного парка – лиственницы и липы, березы и декоративные кустарники.

Фото со страницы Александра Матвеева в соцсети «ВКонтакте»