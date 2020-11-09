Жители Ленобласти смогут проверить свои знания в области экологии

15 и 16 ноября будет проходить Всероссийский экодиктант. Все желающие смогут проверить свою экограмотность, отвечая на вопросы об окружающем мире, правилах сортировки мусора и влиянии человека на природу.

На онлайн-ресурсе экодиктант.рус будут представлены сервисы, позволяющие принять участие в мероприятии онлайн. Также на сайте можно будет ознакомиться с экопросветительскими роликами. По итогам диктанта все участники получат сертификаты о прохождении.

Региональным оператором Экодиктанта в Ленинградской области выступит Центр дополнительного образования «Ладога». О порядке проведения мероприятия на территории 47-го региона можно узнать на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога».