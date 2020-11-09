В Сертолово открыт музей боевой славы

В гимназии Сертолово состоялось торжественное открытие музея боевой славы «Честь и гордость Отечества». 5 ноября в холле третьего этажа собрались почетные гости: ветераны многочисленных «горячих точек» и представители общественных организаций муниципального образования.

Под мелодии военных лет программу открыла литературно-музыкальная композиция «Книга памяти гимназии». Затем ведущие мероприятия предоставили слово почетным гостям.

– Предложения о создании музея исходили от непосредственных участников локальных войн и военных конфликтов, – напомнил председатель Совета Ленинградской региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник. – Благодаря совместным усилиям и труду людей, взявшихся за это важное дело, сегодня он открывается. Это один из лучших музеев Ленинградской области.

– Идея о создании музея родилась во время поездки с сертоловскими школьниками в Москву, – сказал автор и руководитель проекта «Школьный музей «Честь и гордость Отечества», председатель местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» полковник в отставке Борис Стоянов. – Я подумал: почему же в Сертолово нет такого музея? Идею поддержали совет депутатов и администрация нашего города. Директор гимназии Валентин Модин выделил нам помещение. И сегодня, в День военного разведчика, мы его открываем.

Благодарственное письмо председателя ООМПО «Наследие» ООО «РСВА» Виталия Шереметьева за патриотическое воспитание подрастающего поколения Борису Стоянову вручил ветеран боевых действий в Таджикистане и Чеченской Республике, член правления ЛРО ООО «РСВА» Илья Сикорский.

Право разрезать символическую красную ленту предоставили советнику губернатора Ленинградской области Юрию Олейнику и ветерану боевых действий в Афганистане Борису Стоянову. Затем специалист гимназии Жанна Горбунова провела для присутствующих экскурсию по музею. Они узнали, что экспонаты, выставленные на его стендах, предоставили сами участники локальных войн и военных конфликтов, проживающие в Сертолово. Отдельная экспозиция посвящена Герою России, гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину: здесь описание его боевого пути, фотографии из архива его родителей, мундир выпускника Суворовского училища, голубой берет и форменный свитер, предоставленные отцом десантника Сергеем Кожемякиным. В музей гости пришли после торжественной церемонии открытия памятника Герою. Памяти подвига 6-й роты в музее посвящен большой баннер с портретами погибших десантников. Перед тем как занять свое место в этих стенах, он побывал на вершине Эльбруса.

Экспозиция охватывает не только историю боевых действий современности. Экскурсантам показали находки, обнаруженные на местах битв Первой мировой. Не забыта и Великая Отечественная война, 75-летие Победы в которой отмечалось 9 мая этого года. Диорама со световым и звуковым оформлением, изображающая сражение советских войск с захватчиками, вызвала всеобщий живой интерес. Оказалось, что и гимназисты уже ведут работу над созданием похожего объекта.

Есть в музее и диорама, показывающая оборону блокпоста в Афганистане. В одном из стендов выставлены вещи, купленные в афганских духанах. Их состояние как новое, даже аудиотехника до сих пор работает. Форма на каждом манекене тоже является подлинной.

Основными авторами идеи и исполнителями проекта «Школьный музей «Честь и гордость Отечества» являются депутат совета депутатов Борис Стоянов, депутат совета депутатов и руководитель медиапроектов редакции газеты «Петербургский рубеж» Александр Пичугин и специалист гимназии Жанна Горбунова. Открытие музея – знаковое событие в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения нашего города.

Евгений Макаров

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