В Новосергиевке восстановили мост к могиле неизвестного майора-танкиста

Восстановлен мост к могиле неизвестного майора-танкиста в Новосергиевке, куда ежегодно приходят местные жители возложить цветы и отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны. В ближайших планах благоустроить территорию возле моста и памятник офицеру.

Могила неизвестного майора-танкиста – одно из четырех воинских захоронений, расположенных на территории Заневского городского поселения. В честь 75-летия Великой Победы администрация инициировала работы по реконструкции моста. Благодаря устойчивой конструкции из бетона, оснащенной стальными поручнями, дорога до памятного места стала комфортнее и безопаснее.

В официальной группе Заневского поселения в соцсети «ВКонтакте» местные жители поблагодарили администрацию за проделанную работу, а также выразили надежду, что теперь значимое для многих место станет более популярным.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения