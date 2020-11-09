Всеволожские бойцы привезли медали с турнира Дмитрия Донского

7 ноября в Санкт-Петербурге прошел Открытый турнир Санкт-Петербурга по спортивной борьбе «Кубок Дмитрия Донского». Это соревнование проходит уже много лет и каждый год собирает около 100 спортсменов из разных уголков России.

Начиная с 2017 года турнир сменил название. Теперь он посвящен легендарному защитнику земли Русской, князю Дмитрию Донскому, который прославился тем, что нанес сокрушительный удар татаро-монгольскому игу во время Куликовской битвы.

Спортивное мероприятие, посвященное Дмитрию Донскому, организовано по действующим правилам спортивной борьбы (панкратион). Оно проходит по олимпийской системе с лично-командным зачетом. В связи с эпидемией коронавируса на этот раз турнир проходил без зрителей.

В нем принимали участие юные спортсмены из Всеволожского Клуба смешанных единоборств «Боец». И они сумели выйти на пьедестал. Залкар Айтиев завоевал серебряную медаль в своей весовой категории, а Шахбоз Мажидов – бронзовую медаль.

Людмила Однобокова

Фото Всеволожского спортивного клуба смешанных единоборств «Боец»