Всеволожская прокуратура принимает жалобы на незаконные свалки

Сегодня, 9 ноября, начала работу «горячая линия» по вопросам организации несанкционированных свалок. Сотрудники Всеволожской городской прокуратуры будут принимать сообщения о фактах незаконного размещения отходов или их утилизации до 13 ноября.

Поделиться имеющейся информацией о правонарушениях может каждый житель Всеволожского района по телефонам: 8 (812) 456-36-04, 8 (812) 456-36-06, 8 (812) 456-36-10. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.

Полученная от жителей информация будет передана компетентным органам для дальнейшего разбирательства.