Во Всеволожске мужчина пострадал при пожаре в частном доме

Сегодня утром, 9 ноября, во Всеволожске произошел взрыв в двухэтажном частном доме на Христиновском проспекте. По предварительным данным, причиной взрыва стал неисправный газовый котел, на месте работают спасатели и пожарная техника.

В результате взрыва в частном доме частично обвалилась крыша и поврежден второй этаж здания. Пока сообщается об одном пострадавшем – мужчина с ожогами был доставлен во Всеволожскую КМБ.

Сотрудники аварийной газовой службы и правоохранительные органы устанавливают точные причины происшествия. Из-за работы спецтехники пожарно-спасательной части № 93 частично приостановлено движение по одной полосе Христиновского проспекта.

Фото пресс-службы администрации ВМР