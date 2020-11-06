Школьники учатся классному самоуправлению

В конце октября ребята из Парламента старшеклассников провели во Всеволожской школе № 2 деловую игру под названием «Что такое КУС?». Они рассказали ученикам 1–5 классов о классном ученическом самоуправлении и попытались заинтересовать ребят этой деятельностью.

Деловая игра – часть проекта «Информация и интернет», который парламентарии начали реализовывать в этом учебном году. Проект призван рассказать детям о том, каким интернет-ресурсам можно доверять и где именно черпать полезную информацию во Всемирной сети, а куда лучше не заглядывать.

В этот день с ребятами говорили о классном ученическом самоуправлении. Им рассказали, как выстроить такую систему взаимодействия в своем классе, поведали о кураторстве и о том, чем занимается Парламент старшеклассников. Для того чтобы дети лучше запомнили информацию, парламентарии предложили им разгадать кроссворд, который включал в себя новые термины.

Конечно, ребята еще слишком малы, чтобы войти в Парламент старшеклассников, но они уже сейчас могут заинтересоваться этой темой и вступить туда в будущем. А пока можно заниматься самоуправлением в своем классе: попробовать объединить одноклассников вокруг общих интересов и разнообразить классную жизнь с помощью различных инициатив.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Парламент Старшеклассников МОУ СОШ № 2»