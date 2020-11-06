Ленинградская панорама: Роспотребнадзор ввел масочный режим

Ношение масок в общественных местах с 28 октября стало обязательным. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему важно носить маску в общественных местах? Заражение коронавирусом происходит преимущественно через капли, которые выделяются во время разговора, кашля или чихания. Маска задерживает их и позволяет нам защитить других людей и не заразиться самим.

Маска должна как можно ближе прилегать к вашему лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее носите. Перед надеванием и после снятия обязательно мойте руки или обрабатывайте их антисептиком.

Многоразовую маску нужно стирать при температуре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим утюгом.