Ленинградская панорама: мы разные. Но мы вместе

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Ленинградская область – многонациональная. Наш регион всегда являлся образцом добрососедского проживания и толерантности. В чем секрет? И что делается для того, чтобы все народы, народности продолжали жить в мире и согласии? Об этом мы попросили рассказать Лиру Бурак, председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

– Лира Викторовна, немало конфликтов в разных странах возникает на национальной почве. Как 47-му региону удается избежать этого?

– Действительно, ситуация в мире сегодня неустойчива, и представители национальных сообществ крайне болезненно воспринимают происходящее. Приходится очень чутко реагировать на информацию, в том числе мирового масштаба.

Что нам помогает в работе? Прежде всего, системный, планомерный мониторинг межнациональной обстановки на территории Ленинградской области. Оперативное реагирование на любые предконфликтные ситуации. Важными считаю регулярные встречи с лидерами национальных общин, участие в национальных проектах, организацию совместных мероприятий, на которых встречаются представители различных диаспор и национально-культурных автономий.

И нельзя сбрасывать со счетов индивидуальный подход. Порой это сложная психологическая и этнокультурная задача – найти именно тот язык, стиль общения, который будет понятен и уместен в той или иной ситуации.

– В Ленинградской области проводится немало этнокультурных мероприятий. Какие, на ваш взгляд, самые популярные?

– Этнокультурный межрегиональный фестиваль «Россия – созвучие культур» давно стал брендом, визитной карточкой региона. Каждый год он проходит в разных районах Ленинградской области. Участие в этнофестивале принимают делегации Северо-Западного федерального округа и все районы Ленинградской области. В этом году фестиваль прошел в седьмой раз в городе Тихвине. Для обеспечения эпидемиологического благополучия мы решили провести его в новом формате по сокращенной программе (субъекты СЗФО участвовали в формате видеотрансляции).

Но даже в непростых условиях сегодняшней реальности участникам этнофестиваля удалось удивить гостей праздничными концертными номерами, национальными подворьями, где было представлено все многообразие культуры и традиций разных народов.

Ежегодно на территории Ленинградской области происходят события, о которых известно и за пределами региона, – например, торжества в честь явления Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на новгородской земле и ее возвращения домой после долгого вынужденного странствия.

Традиционно с 30 июня по 9 июля проходит крестный ход по местам явления Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Он начинается в Кронштадте, далее путь следует через Волховский, Лодейнопольский, Тихвинский районы. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки мы сократили количество дней (с десяти до пяти), шествие участников по местам явления Тихвинской иконы Божией Матери заменили автопробегом.

Особо отмечу татаро-башкирский праздник Сабантуй. История его в Петербурге и Ленинградской области насчитывает уже более 100 лет. Начиная с 1956 года и по сей день Сабантуй проводится во Всеволожском районе, в деревне Энколово. Традиционно в его программе турнир по национальной борьбе на поясах «Курэш» за звание абсолютного батыра Сабантуя, а для всех желающих – народные игры. Благодаря особой теплой атмосфере этот праздник давно стал близким для многих жителей – татар, башкир, русских и представителей других народов, он стал праздником без границ, праздником дружбы поколений, конфессий, народов.

– Какие любопытные проекты реализованы у нас в последнее время, которые вызывают интерес у представителей других регионов РФ?

– В последние несколько лет комитетом реализовано немало интересных задумок. Но мы не стоим на месте, нам важно создавать новые проекты, поддерживать у жителей области интерес к традициям и культуре народов, проживающих в 47-м регионе. Таким, например, стал конкурс творческих работ «Многонациональная Ленинградская область». Подано более 140 заявок для участия в трех номинациях: видеоролик «Вместе – дружная семья»; фотография «Национальный колорит»; стихотворение «Ленинградская область – территория дружбы». Конкурс показал большую осведомленность жителей региона в вопросах межнациональных отношений, национального колорита и культурной самобытности.

В этом году на территории области по инициативе просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский Доброволец» прошла широкомасштабная акция «Земля Доблести», организованная при поддержке комитета. Ее цель – объединить жителей разных поколений, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Участники собирали землю с мест воинской доблести на территории нашей области. Затем гильзы с землей были в торжественной обстановке переданы в Музей боевого братства России. Надеемся, что эта акция станет всероссийской. К ней уже присоединились участники из Тамбовской и Орловской областей.

Подготовил Владимир Мазуров