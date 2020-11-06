Ленинградская панорама: лучшее место в мире

Народный артист России, актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Иван Краско, отметивший в сентябре 90-летие, – о непростых детских годах, о том, с чего начался для него театр, и любимых местах Ленинградской области.

– Я родился в деревне Вартемяги Ленинградской области. Мама Настя умерла, когда мне было десять с половиной месяцев. Папа ее очень любил. До этого он попивал, но не угрожающе. А тут пошел вкрутую – и через 5 лет умер. Осталось четверо пацанов и две бабушки. Одна из них, знаменитая на все Вартемяги баба Поля, когда сын (мой отец Иван) помер, забрала троих младших к себе. Старшего брата взяло семейство гораздо более обеспеченное. Думаю, трудности только укрепляют человека – и меня тоже укрепили.

Ни для кого не секрет, что уровень культурного развития любой довоенной деревни был таков, что в ней имелся только Дом культуры. И там, прежде всего, устраивали кино. Когда привезли фильм «Чапаев», то все свое свободное время я проводил там, почти на всех сеансах. А потом пересказывал наизусть ребятишкам поменьше меня (их в клуб из-за возраста не пускали) весь Фильм в лицах – так начался мой театр и появилась моя первая аудитория.

А иногда туда приезжали концерты художественной самодеятельности, я взахлеб их воспринимал, так мне все на сцене нравилось… И так же хотел, как они… В школе первыми номерами у меня шли русский язык и литература. Все диктанты, все сочинения – на пять. Очень часто просили и учителя, и ученики что-нибудь почитать. Старший брат мамы Насти – Иван Иваныч Краско – мне сказал: ты учишься отлично, я тебя усыновлю, тебе надо продолжать учебу. Так постепенно жизнь и складывалась.

Несмотря на интерес к театру, сначала я поступил в военно-морское училище. После окончания служил в Дунайской флотилии. Но ее сократили. И мне «пришлось» пойти в театральный институт. Но это совсем другая история.

Вартемяги – лучшее место в мире. А еще деревни Керро и Грузино, карьер, где мы в разбойников играли. Теперь рядом с этим карьером у меня дачный участок. Как только выдается возможность туда поехать – сразу мчусь. Сначала поездки эти были связаны с Василием – старшим братом. Он, пока был жив, каждую субботу топил баньку. И поэтому на даче, которую я получил, прежде всего сделал баню, и она до сих пор наша лечебница…

Есть еще удивительные уголки в Ленинградской области – деревни Колясово, Скотное, Лупполово… Они мне очень нравятся.

Благодаря своей малой Родине, детским годам, проведенным в Вартемягах, я очень хорошо чувствую природу, землю, людей, которые там живут. По этим законам и живу.