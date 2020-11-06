Ленобласть ужесточает коронавирусные ограничения

47-й регион ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса: теперь дети и подростки до 14 могут посещать торговые центры только в сопровождении взрослых, а жители области старше 65 должны уйти на самоизоляцию.

Соответствующее постановление вступило в силу 5 ноября. Документ также регламентирует проведение свадеб, банкетов и других застолий в кафе и ресторанах. Теперь собраться на праздник одновременно могут не более 18 человек при условии ношения СИЗ.

Жителей области от 65 лет и старше просят покидать дома только в случае необходимости. Пенсионерам рекомендовано закупаться в ближайших к дому магазинах и аптечных пунктах, а собак выгуливать на расстоянии ста метров от места жительства. Руководство предприятий, где работают граждане старше 65 лет, просят перевести возрастных сотрудников на дистанционный режим работы.

Ужесточились и правила проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Теперь в регионе разрешены соревнования только по тем видам спорта, где численность одной команды не превышает 18 человек. Вместе в помещении может находиться не более 36 спортсменов, при этом на каждого участника должно приходиться минимум 4 квадратных метра. А вот на свежем воздухе могут собраться уже до 80 спортсменов, но при условии, что будет занято менее половины общей вместимости места проведения командных соревнований.