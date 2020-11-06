В Сертолово установили памятник десантнику Дмитрию Кожемякину

5 ноября, в День военного разведчика, во Всеволожском районе торжественно открыт памятник Герою России, гвардии лейтенанту Дмитрию Кожемякину. Монумент из гранита и бронзы установлен в год 20-летия подвига воинов-десантников 6-й роты и отдает дань уважения солдатской доблести.

Скульпторы воплотили образ Дмитрия Кожемякина в виде полуфигуры в разгрузке с автоматом, которая словно выступает из скалы. В композицию гармонично вписана мемориальная плита с наградами воина-десантника, кратким посвящением и лозунгом ВДВ «Никто, кроме нас!».

На открытии памятника присутствовали отец героя Сергей Кожемякин, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, ветераны, военнослужащие и представители власти. В торжественной обстановке солдаты возложили к монументу венки, а гости подносили красные гвоздики.

Напомним, что 22-летний Дмитрий Кожемякин погиб в марте 2000 во время выполнения боевого задания на территории Северного Кавказа. Вместе с другими солдатами 6-й парашютно-десантной роты Дмитрий вступил в неравный бой со значительно превосходящими силами боевиков, проявив доблесть и отвагу. Звание Героя России Дмитрий получил посмертно.

В год 20-летия подвига воинов-десантников 6-й роты губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился провести памятные мероприятия. И вот в городе Сертолово, где проживал сам герой и сейчас живет его семья, установили памятник. Символично, что монумент стоит на пересечении улиц Центральная и Кожемякина, которая также названа в честь Героя России.

Фото пресс-службы администрации ВМР