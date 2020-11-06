Всеволожск преображается

В 2020 году райцентр обзаведется сразу двумя новыми общественными пространствами – это парк 75-летия Победы на Румболовской горе и парк «Песчанка». Параллельно с масштабными проектами во Всеволожске весь год обновляли и ремонтировали тротуары и дороги, а также благоустраивали общественные территории.

Наиболее ярко преобразился центр города. Главную городскую площадь избавили от изношенной плитки, заменив ее на асфальтовое покрытие. Установили дорожки с подсветкой, поставили новые скамейки и вазоны. А еще в этом году Юбилейная площадь обзавелась фонтаном, который жители Всеволожска успели оценить в августе.

Новым покрытием и клумбами оборудовали территорию у памятника Всеволоду Всеволожскому. Сквер возле детской школы искусств также стал выглядеть более аккуратным и уютным. Здесь же обновили и памятник В.И. Ленину.

Новыми красками заиграл Всеволожский ЦКД. Причем в буквальном смысле: фасад здания был перекрашен из розового в цвет морской волны. Кстати, именно так было окрашено здание на архивных фото, так что можно сказать, что ДК вернули его исторический облик.

Обновилась и районная администрация: здание обзавелось новой облицовкой, а рядом установлена симпатичная стела. Рядом стоящий лес превратили в небольшой парк – протоптанные тропинки превратили в аккуратные дорожки, поставили скамейки. Для юных всеволожцев установили детскую площадку.

Благоустроен сквер у памятного камня на улице Связи в Бернгардовке. Теперь это не только место памяти, но и место для отдыха жителей. А ребятишки Южного получили от губернатора Санкт-Петербурга в подарок детскую площадку – с начала сентября малышей радует «Цветная волна» с креативными элементами и ярким дизайном.

Большая работа была проведена по ремонту дорог и пешеходных зон. К концу сезона дорожно-строительных работ в городе обновились 19 участков дорог. Среди них как центральные магистрали, так и второстепенные. Всеволожские пешеходы также не остались без внимания – 12 дорожек были обновлены, а к ним добавилось 8 новых.

– Забота о красоте и удобстве города для его жителей – это не только грандиозные стройки, но и повседневная работа, добавляющая к общей картине яркие штрихи, – рассказывает Андрей Низовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте», – Празднование Дня Ленинградской области во Всеволожске было перенесено на 2021 год. А значит, как принято перед праздником, снова будем мыть, чистить и строить удвоенными темпами!

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»