Школьница из Кудрово стала победительницей «Большой перемены»

Ученица Кудровского центра образования № 1 Диана Ушакова стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена». За призовые места сражались 1 200 школьников со всех субъектов РФ, Ленинградскую область представляли 13 человек.

В рамках конкурса «Большая перемена», который организован при поддержке Минпросвещения России, старшеклассники проходили тестирование на интеллект, эрудицию и профориентацию. Ученики могли испытать свои силы сразу в нескольких направлениях – журналистика, спорт, экология, творчество, патриотическая тематика. Помимо допуска к современным платформам образования, конкурсанты перенимали опыт ведущих специалистов из разных сфер деятельности, заводили интересные знакомства и общались с единомышленниками.

Ученики 11-х классов получают за победу в конкурсе по 1 миллиону рублей, которыми можно оплатить обучение в вузе. А если ребята смогут поступить на бюджет, то выигрыш можно потратить на ипотеку или свой стартап. Десятиклассники получают по 200 тысяч рублей, которыми также можно оплатить получение дополнительного образования или приобрести на эти деньги необходимую для учебы технику.

Церемония награждения прошла в Артеке, где с 31 октября по 5 ноября проходил финал конкурса «Большая перемена».

Фото группы «Большая перемена» в соцсети «ВКонтакте»