Открыта регистрация на зимний марафон «Дорога жизни»

Сегодня, 5 ноября, стартовала онлайн-регистрация на 52-й Международный зимний марафон «Дорога жизни». Желающие принять участие в соревновании могут зарегистрироваться на сайте Russiarunning.com.

Марафон, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдет 31 января 2021 года. Маршрут остается неизменным: в 11.00 марафонцы стартуют от памятника «Разорванное кольцо» у Ладожского озера и пробегут 42 километра до монумента «Цветок жизни».

Помимо марафона в забеге предусмотрена и более короткая дистанция на пять километров: спортсмены стартуют на 8-м км Дороги жизни и бегут вместе с марафонцами до монумента «Цветок жизни».

После забега в концертном зале у Финляндского вокзала состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров соревнования, а также праздничный концерт.