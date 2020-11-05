Заневское поселение привлекает инвесторов к строительству соцобъектов

Заневское городское поселение осваивает практику муниципально-частного партнерства. Местные власти будут сотрудничать с представителями бизнеса, чтобы на взимовыгодных условиях строить на территории поселения новые социальные объекты.

Одним из первых подобных проектов может стать возведение Дворца культуры в городе Кудрово. Инвестор предоставит землю под строительство учреждения, а местная администрация в свою очередь предложит предпринимателям хорошие условия сделки.

– Вместе власть и бизнес способны достичь большего, – рассказывает глава Заневского поселения Вячеслав Кондратьев. – В нашем поселении подобной практики пока не было, а вот во Всеволожском районе ей уже пользуются.

Напомним, что районная администрация рассматривает возможность привлечения частного инвестора для реконструкции детского лагеря отдыха «Ладожец». Проект требует больших затрат не только на ремонт и обустройство бывшего пионерского лагеря, но и на комплексное развитие территории.

Вместе с созданием новых социальных объектов – будь то учреждение культуры или спорта, лагерь отдыха или детский сад – естественным образом увеличивается нагрузка на транспортную и инженерную инфраструктуры. Благодаря муниципально-частному партнерству нужные для жителей проекты будут реализовываться более эффективно.