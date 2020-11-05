Всеволожский экопатруль отправил на штрафстоянку 19 мусоровозов

По итогам работы Всеволожского муниципального земельно-экологического патруля было составлено 69 протоколов об административных нарушениях, а 19 автомобилей мусороперевозчиков помещены на спецстоянку.

Служба экопатруля начала свою работу в этом году по инициативе главы районной администрации Андрея Низовского. Основная задача нового подразделения – пресекать незаконную утилизацию мусора и проводить проверки организации несанкционированных свалок. За 2020 год сотрудники экопатруля проверили 20 земельных участков на территории городов и поселений Всеволожского района, оштрафовав нарушителей в общей сложности более чем на 400 тысяч рублей.

Принять активное участие в борьбе с замусориванием территорий могут и сами жители Всеволожского района: служба земельно-экологического контроля принимает сигналы о незаконных свалках и фактах нелегальной утилизации мусора по номеру 8 (813-70) 25-508.

– Только жесткими решительными мерами, в плотном контакте администрации и жителей Всеволожского района мы сможем улучшить экологическую обстановку нашего региона, – сказал Андрей Низовский.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»