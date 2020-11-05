Всеволожский район отметил День народного единства межэтническим фестивалем

Межэтнический и межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе», посвященный Дню народного единства, прошел в онлайн-формате 4 ноября. Сотрудники КДЦ «Южный» вместе с творческими коллективами Всеволожского района подготовили красочную и яркую праздничную программу.

– Мы всегда готовимся к этому фестивалю заранее, начиная с октября, – отметила руководитель образцового детского коллектива «Люди и куклы» Диана Могильниченко. – Наши воспитанники узнают историю своих семей, историю своего народа. Мы очень разные, но мы действительно вместе! Вместе трудимся, вместе создаем театральный мир и выносим его на сцену жизни.

Несмотря на то что артисты не смогли в этом году встретиться вместе, к подготовке номеров все подошли ответственно. Руководители ведущих творческих коллективов Всеволожского района специально для видео записали приветственное слово, рассказывали о значении праздника и поздравляли земляков. Сами выступления также готовились заранее, а какие-то особенно яркие номера были взяты из архивных записей. В полуторачасовом концерте нашлось место и стихам, и песням, а также хореографическим и театральным номерам.

Посмотреть запись праздничной программы можно по ссылке.

Фото Антона Ляпина из архива