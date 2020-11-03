Соцкомитет принимает заявки на бесплатные новогодние подарки

Комитет по социальным вопросам Всеволожского района начал принимать заявки на получение бесплатных новогодних подарков для детей из малоимущих семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.

Чтобы получить новогодний подарок, необходимо заполнить заявление по утвержденной форме с указанием причины обращения. Также потребуются паспорт законного представителя, свидетельство о рождении ребенка (для несовершеннолетних старше 14 лет – паспорт) и документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Всеволожского района. Для определения права на получение подарка детям-инвалидам потребуется справка об инвалидности, а для детей из малообеспеченных семей – справка о доходах за три месяца.

Сканы документов нужно отправить по электронной почте novyy_god2020@mail.ru. После рассмотрения документов решение о выдаче подарков будет отправлено заявителю ответным письмом. Проконсультироваться со специалистами комитета можно по телефону 8 (813-70) 20-316.