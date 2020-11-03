Общественные работы в Ленобласти продлили до середины 2021 года

Правительство Ленинградской области приняло решение сохранить возможность временного трудоустройства в первой половине 2021 года. Такая мера даст возможность заработка жителям региона и поможет коммунальным хозяйствам справиться с ежегодной нагрузкой по расчистке снега в городах и поселениях.

Оплачиваемые общественные работы в области стартовали в июне этого года, что помогло 47-му региону снизить напряженность на рынке труда. Граждане, потерявшие работу или доход из-за эпидемиологической ситуации, могли временно устроиться и зарабатывать в месяц от двух МРОТ – 24 260 рублей.

Напомним, что помимо коммунальных хозяйств и дорожников к реализации проекта подключились крупные предприятия. Это помогло не только увеличить количество вакантных мест, но и значительно расширило перечень общественных работ. При этом правительство Ленинградской области компенсировало средства за организацию общественных работ.