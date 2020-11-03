В Лиголамби поисковики установили стенды в память о военном госпитале

На краю карьера близ поселка Лиголамби представители общественной организации «Колтушский рубеж» установили информационные щиты. Они рассказывают о 633-м передвижном походном госпитале, который стоял здесь во времена Великой Отечественной войны, и перечисляют имена умерших в нем красноармейцев.

В 2014 году рабочие, участвовавшие в разработке песка, сообщили поисковикам об обнаруженных в карьере костях. Поисковики обратились к военным архивам и выяснили, что во время Великой Отечественной войны в урочище Лиголамби стоял 633-й передвижной походный госпиталь. Активисты информационно-аналитического центра Елена Комшилова и Елена Седова по документам составили список красноармейцев, умерших и захороненных в этом госпитале. Получилось 215 человек, среди них много офицеров-гвардейцев. Сейчас этот список можно прочитать на сайте «Похоронка.ру».

Однако поисковики узнали и про другие документы: якобы в 60-е годы XX века госпитальное кладбище 633 ППГ было перенесено во Всеволожск на Румболовскую гору. Как же тогда объяснить слова рабочих, которые уверяют, что видели в карьере кости? Чтобы разъяснить картину, в июне 2019 года поисковики Герман Сакс и Андрей Федотов провели первичное обследование местности. В отвалах карьера они нашли 20 черепов. Кроме того, обнаружено основание госпитальной землянки, а рядом – остатки армейской обуви. Так возникла догадка, что в 60-е годы XX века с госпитального кладбища перезахоронены были несколько могил. Остальные так и остались лежать в Лиголамби. После перезахоронения госпитальное кладбище в документах уже никак не фигурировало, поэтому нельзя обвинять тех, кто начал разработку песка – они ничего не знали про захороненных красноармейцев.

Чтобы больше не возникало таких казусов, активисты решили обозначить эту точку на местности. 27 августа 2019 года, накануне православного праздника Успения Пресвятой Богородицы, они установили в Лиголамби Поклонный крест. Хотя он поставлен не на точном месте, где были когда-то были могилы, а примерно в 500–800 метрах от них. Ребята решили поднять его ближе к вершине над обрывом, чтобы крест было видно издали.

Чтобы усилить информационную составляющую на этом месте, члены общественной организации «Колтушский рубеж» 30 и 31 октября поставили два информационных щита возле поклонного креста. На одном щите находится предварительный список захороненных красноармейцев, на другом – информация про 633-й ППГ. Информацию собирала руководитель «Колтушского рубежа» учитель Колтушской средней школы Юлия Трощенко. Специально для этого в августе 2019 года она ездила в город Подольск Московской области, где работала с документами из архива Министерства обороны.

В установке щитов по очереди участвовало 20 человек. Среди них – вдохновитель идеи, житель поселка Куйворы Всеволожского района Андрей Федотов; специалист в области ретротехники Алексей Бердник; преподаватель по классу альта в музыкальной школе, а по совместительству путешественник-экстремал и известный в области поисковик Тимофей Чернобылов; внук водителя, который когда-то первым проехал по Дороге жизни – Михаил Гольцев; внук командира первой роты 73-й морской бригады – Александр Овсянников. Его дед погиб в первый же день наступательных боев под Тортолово, когда повел свою роту в атаку (урочище Тортолово находится в Кировском районе у Синявинских высот, в 1942 году это было место активных боев Волховского фронта). Рамы для информационных щитов изготовил псковский поисковик Александр Марьянков, который известен тем, что ставит православные часовни на местах боев Волховского фронта. (Наша газета совсем недавно писала об одной из этих часовен, установленной в урочище Липовик).

Все расходы на создание щитов ребята взяли на себя. Пользуясь случаем, они выражают благодарность Санкт-Петербургскому Заводу слоистых пластиков, а также – типографии, которая находится в поселке Янино, так как эти организации сделали им большие скидки. Надо сказать, что при установке щитов присутствовали и по возможности помогали в работе некоторые ученики из Колтушской средней школы, а также – их родители.

Торжественная церемония открытия народного мемориала в Лиголамби назначена на следующее воскресенье – 8 ноября. В ней запланировано участвовать ветеранов-блокадников, а также – родственников героев, когда-то захороненных в Лиголамби.

Людмила Однобокова

Фото из архива «Колтушского рубежа»