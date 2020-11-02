2 ноября состоится прямая линия с Александром Дрозденко

Сегодня, 2 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей 47-го региона в ходе прямой линии. Прямая линия продлится час — с 16.00 до 17.00.

Отвечать глава региона будет лично. Приглашены также главы администраций муниципальных районов Ленинградской области. Александр Дрозденко свяжется с ними в формате видео-конференц-связи.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

+7 (813-61) 315-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.