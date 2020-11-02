Ленинградская панорама: давайте растить чемпионов

Александр Краснов, велогонщик, чемпион Олимпиады-80 в командной гонке преследования на треке, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Европы, – о том, как мальчишки из глубинки поднимаются на пьедестал почета.

– Я родился в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Пошел там в школу, в 12 лет записался в секцию велоспорта, а через два года уехал в Ленинград, в школу олимпийского резерва общества «Локомотив», которой руководил заслуженный тренер СССР Александр Анатольевич Кузнецов.

И вот тут началась настоящая «пахота». Режим – превыше всего. Кузнецов первым внедрил новую методику: целую серию тренировок в день – подъем, завтрак, тренировка, обед, тренировка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были именитые спортсмены, за которыми я тянулся.

Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор набирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох возле нашей школы. Они отправились за помощью к завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть все условия для тренировок. В нашей параллели было три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали записались практически все. И я заодно. А других спортивных секций в Лебяжьем и не было.

В советское время огромное внимание уделяли массовости физкультурного движения и спорта. Это очень важно. Между массовостью и победами, высокими результатами – прямая связь. Нельзя разрывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым чемпионам?

Нужно открывать новые и новые спортивные кружки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тренировались, накапливали соревновательный опыт. Тренер Александр Привалов, успешно работавший с юными лыжниками, биатлонистами и воспитавший целую плеяду чемпионов, сформулировал правило: нужно очень бережно относиться к взрослеющему организму, не перегружать его, позволить плавно набрать форму.

Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен в местные красоты, в свой родной поселок.