В Ленинградской области открылся первый филиал Союза женщин России

Первый в 47-м регионе филиал Ленинградского отделения Союза женщин России появился во Всеволожском районе. В пятницу, 30 октября, в КДЦ «Южный» состоялось учредительное собрание, на котором приняли устав и выбрали председателя организации. Районное отделение возглавила депутат города Всеволожска Марианна Шевченко. В Женсовет Всеволожского района вошли 15 учредителей.

– Главная задача нашей организации – защита прав и интересов женщин, а также повышение их статуса в обществе, – отмечает председатель областного отделения Союза женщин России Татьяна Толстова. – Мы только в начале большого пути. В течение ближайших шести месяцев планируется открытие филиалов во всей Ленинградской области. Следующее отделение будет открыто в Кингисеппском районе.

Такие организации способствуют комплексному и упорядоченному решению проблем женщин. Это системная организация, которая будет точечно помогать по конкретным направлениям. Не зря в составе Союза женщин депутаты, старосты, главы поселений, депутаты Законодательного собрания. По словам Татьяны Толстовой, организация также будет помогать желающим проявить себя в разных сферах.

– В некоторых случаях требуется только моральная поддержка, – отмечает собеседница. – К примеру, жены военнослужащих, которые живут в своем замкнутом мире, нуждаются в общении. С ними достаточно поговорить. А современная женщина зачастую хочет не только личного счастья, но и реализации своих амбиций и планов.

– Мы намерены провести опрос и определить проблемы, с которыми сталкиваются женщины в муниципальных образованиях, – отмечает Марианна Шевченко. – Женский совет станет семьей, куда можно прийти, рассказать о своих трудностях и постараться их вместе решить. Список составлялся нелегко. В наш Союз вошли люди, которые достаточно хорошо проявили себя и готовы поддержать других. У нас достаточно крепкая команда, готовая стать сильной ячейкой, которая станет помогать в решении женских проблем.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы администрации ВМР