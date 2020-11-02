Во Всеволожском районе в обмен на налоги построят 16 школ и детсадов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 30 октября побывал на открытии нового детсада в Кудрово и обсудил дальнейшие планы строительства социальных объектов во Всеволожском районе.

Самый густонаселенный район страны продолжает решать проблему нехватки школ и детских садов. В краткосрочных планах ввести в эксплуатацию 16 соцобъектов в обмен на налоги, среди которых 3 школы на 2 840 учеников будут открыты уже в следующем году. Также в 2021 году двери распахнут два из семи детских сада, рассчитанных на 865 малышей.

Помимо этого, по программе «Стимул» планируется строительство 4 школ: в Янино и Сертолово учебные учреждения на 825 мест будут построены в будущем году, школу на 1 175 учеников в Мурино введут в эксплуатацию в 2022-м и школу на 1 000 мест в Кудрово – в 2023 году. Также по этой программе появятся два новых детских сада, один из которых откроется до конца текущего года в Кудрово, а второй – в Сертолово в 2021 году.

Глава районной администрации Андрей Низовский отмечает положительную тенденцию в развитии дошкольного и школьного образования во Всеволожском районе. Благодаря активному строительству соцобъектов школы в Мурино и Буграх ушли от необходимости учить детей в две смены. В следующем году аналогичная проблема должна разрешиться в Сертолово и Кудрово.

– Болевыми точками остаются Всеволожск и Колтуши, – комментирует ситуацию Андрей Низовский. – На решение проблемы губернатор дал три года. Как ее решать – понятно! Помимо открытия новой школы на Шишканя, во Всеволожске появятся новые корпуса к уже существующим школам. В Колтушах строительство будет вестись по программе реновации.

По прогнозам, Всеволожский район в ближайшие три года должен решить проблему очередей в детские сады. Напомним, что в этом году на строительство и выкуп соцобъектов район получил 3 миллиарда рублей из областного бюджета.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»