Во Всеволожске почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

Пять лет назад, 31 октября 2015 года, произошла страшная трагедия над Синайским полуостровом. В результате террористической атаки погибли 224 пассажира рейса 9268 компании «Кагалымавиа», включая членов экипажа. Многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в этот день потеряли своих родных и близких.

Для жителей Всеволожского района эта трагедия стала непреходящей болью – из 58 погибших в этой катастрофе граждан Ленинградской области большинство – жители нашего района.

И потому при активной поддержке губернатора Александра Дрозденко, воспринявшего эту трагедию как личную, 31 октября 2017 года на Румболовской горе во Всеволожске был открыт мемориал «Сад памяти», на мраморных плитах которого высечены имена всех погибших.

Отметим, что случившаяся трагедия стала трагедией общенациональной, что было подтверждено присутствием на открытии памятника министра транспорта РФ Максима Соколова и других официальных лиц.

И вот уже в четвертый раз 31 октября у мемориала собрались люди, чтобы высказать солидарность с жертвами, выразить протест против террора и высказать надежду на то, что, только объединившись, можно не допустить разрастания этого преступного безумия.

Открывая траурную акцию, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал: «Самое главное, что у нас есть – это память о тех, кто уже не вернется к нам. Мы будем ее хранить вечно. Эту память мы противопоставим негодяям, совершившим столь бесчеловечный поступок.

Пять лет назад мы вместе с вами приняли решение поставить памятник погибшим в этой катастрофе и сказали, что он будет не только памятником жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Всеволожского района, отправившимся из курортного Шарм-аль-Шейха в свой последний полет, но и всем, не вернувшимся из него к своим родным и близким, проживающим в других регионах нашей страны. И теперь мы все вместе: и живые, и ушедшие от нас в той страшной трагедии – одна большая семья. И что бы ни случилось в будущем, мы в этот день будем собираться у мемориала, отдавая дань памяти нашим погибшим родным и близким. Царство им Небесное и вечная им память!

Проникновенные слова у памятника произнесли заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Ольга Ковальчук и представитель родственников Оксана Федорова, после чего настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья Олег Патрикеев отслужил поминальную литию по невинно убиенным.

Присутствующие почтили их память минутой молчания. В небо взлетели белый голуби, символизирующие их души, возносящиеся в небеса. Завершилась траурная акция поминальной трапезой, в которой приняли участие все желающие.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства ЛО Николай Емельянов, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич, представители депутатского корпуса и общественности.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина