Себестоимость строительства жилья в Ленобласти выросла на 30%

На стройплощадках 47-го региона сказывается нехватка рабочих рук. Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

– Из-за отсутствия дешевой рабочей силы, а также повышения стоимости стройматериалов, квадратный метр возводимого жилья вырос на 25–30 процентов, – рассказал Михаил Иванович. – Но несмотря на некоторые проблемы, строительный сектор демонстрирует достаточно устойчивое развитие.

Всего в 47-м регионе планируется ввести более 2 миллионов квадратных метров жилья, из которых 800 тысяч составит показатель индивидуального жилищного строительства. Что касается строительства социальных объектов, то в текущем году на эти цели планируется потратить около 10 миллиардов рублей. Из них более 2 млрд. руб. – деньги из федерального, 6 млрд 600 тысяч из регионального и 767 тысяч из муниципального бюджетов.

Ирэн Овсепян