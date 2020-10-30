Ленинградская панорама: откушайте миноги и крендель на десерт

Первыми региональными брендами, которые зарегистрировал Роспатент, стали «Выборгский крендель» и «Ивангородская минога».

Они внесены в государственный реестр НМПТ (наименование места происхождения товара). В настоящий момент в России существует всего порядка 200 НМПТ.

Ивангородская минога

Ивангород – одно из популярнейших туристических мест Ленинградской области. И не только потому, что отсюда рукой подать до заграницы, только мост через реку Нарву перейти. Здесь уникальная крепость, которая притягивает туристов. А после экскурсии, покидая город, многие непременно посещают «рыбный зал», чтобы привезти друзьям и близким местные рыбные деликатесы, прежде всего ивангородскую миногу.

Рыба действительно не привозная, местная – ее производит одно из самых крупных на территории Кингисеппского района рыбодобывающих предприятий. В 2006 году здесь наладили переработку свежей миноги, в результате появились пресервы «Минога маринованная Ивангородская», «Минога жареная в маринаде Ивангородская» и «Минога горячего копчения».

Продукция предприятия ежегодно представляет Ленинградскую область на крупных агропромышленных выставках.

Выборгский крендель

Городская легенда повествует о чудесном происхождении кренделя. Считается, что во время одной из осад средневекового Выборга, которая длилась очень долго, город начал голодать. В этот трудный час монахи-францисканцы обратились к небесам в коллективной молитве, чтобы Бог послал надежду и спасение. И произошло чудо – пошел дождь из муки. Монахи собрали эту муку, испекли хлеб и отдали людям. Затем из оставшихся частичек этой небесной муки изготовили хлеб необычной формы. Он напоминал руки монахов, сложенные в молитве так, чтобы ладони касались плеч – отсюда и крендель, напоминающий восьмерку.

Реальную историю появления выборгского кренделя восстановить сегодня практически невозможно. Как и найти подлинный рецепт. Но… Это творческий процесс, каждый пекарь вправе вносить свои коррективы в рецептуру.

Выборгский крендель – звезда многих гастрономических форумов, прежде всего областного фестиваля «Калейдоскоп вкуса». А в нынешнем году ему собирались посвятить целый «Крендель Фест», но планы спутал коронавирус…

Ленинградское меню

На недавнем форуме потребительского рынка, который проходил в Выборге, состоялась презентация гастрономических брендов 47-го региона. Всех угощали, конечно же, кренделем, который можно было продегустировать с копорским чаем. На столах было канапе из ладожской корюшки с тыквой, вяленая и копченая корюшка, фермерские цыплята из Волховского района, воздушные меренги и твердый сыр. Презентацию дополнили напитки – сок из черноплодной рябины из Лужского района, тосненский сидр, волховское игристое вино, копорский кальвадос.

В ходе дегустации провели экспресс-исследование по составу Ленинградского меню. По общему мнению, в него должны входить блюда из даров леса, рыбы и дичи.

Бренд привлекает

Регистрацией первых региональных брендов занимался Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области совместно с компанией Versus.legal, они доказали что выборгский крендель и ивангородская минога – не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары.

Сейчас идет работа по подготовке необходимой документации для регистрации еще двух региональных брендов – волховской и шугозерской росписи.

По мнению экспертов, внесение в госреестр регионального бренда – не просто технический момент. Для производителей это хорошая реклама, а значит, рост спроса на продукцию, возможности для развития. И, без сомнения, это изюминка для привлечения туристов из других регионов. Ведь гости любят не только посмотреть, но и покушать.

Игорь Иванов