Ленинградская панорама: люди, которым не все равно

Почему человек помогает ближнему? Не изредка, не время от времени, а превращая это практически в главное дело своей жизни?

Уверена, ответ найдете в фильме «Доктор Лиза». Когда страна узнала, что Елизавета Глинка была на борту того самого самолета, который разбился под Сочи в декабре 2016 года, это казалось вселенской несправедливостью. Доктор Лиза, кормившая бездомных на Павелецком вокзале, раздававшая лекарства, помогавшая в первом московском хосписе, вывозившая детей с воюющей Украины, подставлявшая плечо онкологическим пациентам, – погибла на посту. Рухнувший борт вез благотворительный груз в Сирию.

В фильме Елизавету Петровну играет Чулпан Хаматова. Думается, выбор актрисы не случаен – Хаматова тесно связана с благотворительным фондом «Подари жизнь», который опекает детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Наверное, это помогало ей работать над ролью. Главная мужская роль – у Константина Хабенского, в жизни которого меценатство также занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммерческое общественное объединение «Лиза Алерт» спасает жизни. Правда, у него особое направление добровольчества – поиск пропавших людей. Мы спросили у волонтеров отделения «Лиза Алерт»-Питер, что привело их в отряд.

«Для меня любой поиск пропавших – это место, где я чувствую себя живой. Я знаю, что даю надежду пропавшему на то, что его обнимут дома. И даю надежду себе в том, что не все потеряно, – объясняет 32-летний диспетчер бетонного завода Юлиана. – Поиски – это слезы счастья от слов «Найден. Жив» и осознание, что каждый имеет право на тот шанс, который мы даем. И конечно, люди, которым не все равно».

Медсестре Ольге 19 лет, отряд помогает стать лучше: «Именно здесь я стала ощущать себя на своем месте. Приятно болеть за одно дело и видеть вокруг людей, которым не плевать».

43-летний инженер-программист Дмитрий когда-то работал спасателем в местной ПСС. Навыки остались. Плюс увлечение туризмом и радиолюбительство с категорией и позывным. «Прочитал про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил, что пригожусь. Пытаюсь пригодиться седьмой год», – говорит он.

Риелтор Антон, ему 32 года, считает, что «невозможно оставаться дома и бездельничать, зная, что кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления Digital-маркетинга Дмитрия это на 100 процентов не бесполезная деятельность: «Чистые помыслы, действия во благо, бескорыстие, множество единомышленников. Плюс мои навыки по жизни замечательно ложатся в отрядную деятельность».

31-летним Виктором движет желание помогать попавшим в трудную ситуацию, получая взамен моральное удовлетворение. Он перечисляет: «Получать опыт от соотрядников и делиться своим, поддерживать физическую форму. Да и просто кто-то должен этим заниматься».

У администратора Елены лет 20 назад пропал дядя – ушел в лес и не вернулся. В глухой деревне Псковской области никто его толком и не искал. «Я ищу пропавших людей, потому что с возрастом начала осознавать, что каждый может оказаться на месте моего дяди», – объясняет женщина.

Инга Решетова