Дольщики ЖК «Радужный 6.6» получат квартиры в конце года

В этом году в Ленинградской области решили судьбу более трех тысяч обманутых дольщиков. Еще столько же людей справят новоселье до конца года. Об этом сегодня, 30 октября, на пресс-конференции заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

– Всего в реестре проблемных числится 205 объектов и более 17 тысяч договоров, – отметил Михаил Иванович. – Эти цифры не полностью отражают ситуацию. Если внимательно ее изучить ситуацию, то статистика может оказаться ниже. Из этого перечня еще не исключены дольщики, которые получили компенсации.

Всего в этом году уже введено в эксплуатацию 19 сложных строек. До конца текущего года к их числу прибавится еще семь объектов. Среди них жилье в Янино, Новом Девяткино и другие незавершенные стройки.

Ирэн Овсепян