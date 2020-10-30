«Дворянское гнездо» Всеволожских переходит в собственность области

Правительство Ленинградской области планирует реконструировать служебный корпус дома Всеволожских и восстановить парк на территории бывшей дворянской усадьбы. Сейчас памятник культурного наследия переходит в собственность региона, ответственность за сохранение усадьбы будет нести «Парковое агентство».

Впервые план реконструкции дома всеволожских был предложен губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко этим летом. Помимо формирования парковой зоны, рассматривалась возможность создать библиотеку на базе отреставрированного служебного корпуса усадьбы.

Как сообщается в пресс-службе областного правительства, в ближайшее время будет сформирована концепция будущего парка. По завершению разработки, проект будет вынесен на общественное обсуждение. Регион планирует не только сохранить и воссоздать уникальные архитектурные сооружения, но и сделать бывшее «Дворянское гнездо» Всеволожских частью культурной жизни Всеволожского района и области.

Напомним, что служебный корпус был заложен в мызе Рябово в 1820 году. Здание построено из булыжного камня. Часть помещения использовалось под конюшни, часть под гостевой дом и служебные помещения. В военные годы здесь находились казармы и учебные классы для школы младших лейтенантов. После войны помещение было отдано под студенческое общежитие.