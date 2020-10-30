В Ковалевском лесу прозвучал «Колокол памяти»

В рамках всероссийской акции «Колокол памяти», которая ежегодно проходит по всей стране 30 октября, в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона уже в третий раз почтили память жертв политических репрессий. Мероприятие было подготовлено совместными усилиями областных структур – комитета по культуре, Дома дружбы народов, комитета по правам человека – при деятельном участии администрации Всеволожского района.

Накануне этого события наконец-то появился подход к мемориальной зоне: было привезено 140 кубометров песка и установлен длинный деревянный настил, по которому без проблем можно было пройти к месту проведения акции по сырому осеннему лесу.

«Колокол памяти», роль которого выполняет подвешенный рельс, неоднократно звучал в ходе торжественно-траурного митинга, начавшегося со вступительного слова ведущего и выступления Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова.

Омбудсмен высоко оценил роль общественной организации «Мемориал», которая выполнила огромную работу по сбору материалов на тему политических репрессий, а также рассказал о деятельности аппарата Уполномоченного по правам человека, подключившегося к этой работе.

Сергей Шабанов обратил внимание на доску, установленную на здании «Порохового погреба». Надпись на ней гласит, что Н.С. Гумилев трагически погиб в 1921 году. Интересна история этой доски. Она была изготовлена 26 лет назад и долгие годы лежала в солдатском клубе. Места на фасаде здания штаба Ржевского полигона для нее не нашлось, и только теперь, когда уже можно во всеуслышание говорить о том, что поэт не просто «трагически погиб», а был расстрелян, табличка нашла свое место в мемориальной зоне.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что исследователей заинтересовала и история красного кирпичного здания, которое называют «Пороховым погребом», или пороховым складом. На самом деле двухэтажное здание с внутренним двором и 41 окном ни тем, ни другим не является. С какой целью оно возводилось 150 лет назад, могут рассказать только архивные разыскания, которые ведутся в настоящее время.

О том, что в годы репрессий здесь держали приговоренных к расстрелу людей, свидетельствуют воспоминания местных жителей, видевших предсмертные записи на досках, которые находили в этом полуразрушенном здании.

Подтверждением того, что расстрелы в Ковалевском лесу проводились, стало и обнаруженное в 2006 году захоронение, к которому ведет в глубь леса «тропа скорби». Там теперь установлены памятная плита и поклонный крест.

О значении даты говорили глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов и другие выступавшие. День скорби был отмечен поминальной литией, которую провел священник Олег Патрикеев, и возложением цветов к местам памяти.

Развитие мемориальной зоны в настоящее время продолжается усилиями самых разных людей – там очень много икон, информационных материалов, листков памяти, но очевидно, что требуется комплексный подход к этой исторически значимой территории. Научно-информационным центром «Мемориал» уже подготовлен проект «Историко-музейно-монастырский комплекс «Ковалевский лес», с которым можно познакомиться при входе в зону. Осуществление этого проекта превратит народный мемориал в настоящее пространство памяти.

Соб. инф.

Фото Антона Ляпина