Во Всеволожской КМБ заработал единый колл-центр с 12 операторами

Записаться на прием к врачам всех амбулаторно-поликлинических подразделений ВКМБ жителям Всеволожского района помогут операторы единого колл-центра. Принимать и обрабатывать звонки будут 12 сотрудников, при этом дежурные телефоны амбулаторий останутся рабочими.

Как сообщает пресс-служба ВКМБ, операторы помогут записаться на прием к нужному специалисту, примут вызов врача на дом и проконсультируют по вопросам, находящихся в их компетенции. Прием звонков сотрудники колл-центра будут вести по будним дням с 8.00 до 20.00 по телефонам 8 (813-70) 43-149 и 8 (812) 331-63-75.

Также напомним, что на сайте vkmb.ru можно вызвать врача на дом или взять электронный талон на прием к специалисту. Продолжает свою работу и Центр компетенций, специалисты которого проконсультируют по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. На звонки отвечают врачи-терапевты, так что они смогут не только сообщить о результатах тестирования на ковид, но и в случае необходимости помогут скорректировать лечение или решить другие сопутствующие вопросы.

Специалисты Центра компетенции также работают по будним дням по графику с 9.00 до 18.00, работает линия и по субботам, но уже по укороченному рабочему дню – с 9.00 до 14.00. Дозвониться до специалистов можно по телефонам 8 (812) 331-63-80, 8 (813-70) 43-199, доб. 44-10; 44-12; 44-24.