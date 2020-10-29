Школьный проект «Ты для меня дороже всего на свете» победил на региональном этапе акции «Я – гражданин России»

В Год памяти и славы ученики Всеволожского Центра образования Вера Низамова, Полина Тютюнова, Дарья Рыжкова, Алиса Ошуркова и Петр Яшков под руководством заведующего школьной библиотекой О.Х. Савченко и руководителя Музея Кошки «Коготок» Г.А. Крыловой приняли участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России».

Началось все в мае 2019 года, когда семья известного архитектора и скульптора А.В. Знаменского передала в Музей Кошки «Коготок» блокадные письма ленинградца Николая Квятковского. Школьники, познакомившись с ними, загорелись идеей создания книги. Чтобы осуществить замысел, они разработали творческий проект «Я говорю с тобой под свист снарядов…», объединивший большое количество ребят.

Пока одни готовили переписку для публикации, оформляли альбом, другие рисовали иллюстрации. Группа сценаристов разрабатывала сценарий урока памяти. Результатом выполненной коллективной работы стал рукописный альбом «Ты для меня дороже всего на свете», в который вошли тексты 37 писем и 6 телеграмм, проиллюстрированных детьми. 11 марта состоялась его презентация.

На Региональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» проект «Я говорю с тобой под свист снарядов…» занял первое место. Авторы награждены грамотами и памятными подарками.

Соб. инф.