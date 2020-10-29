Спортсмен ВСШОР привез бронзу с Первенства России по тхэквондо

С 14 по 17 октября в городе Шахты Ростовской области проходило Первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года. На турнир приехало 115 девушек и 180 юношей из сорока одного субъекта Российской Федерации. Среди них были воспитанники Всеволожской школы Олимпийского резерва.

Ученик Всеволожской школы Олимпийского резерва, житель поселка имени Морозова Сергей Мальцев завоевал третье место в весовой категории до 58 килограммов. При этом он выполнил норматив мастера спорта и был приглашен в состав сборной команды России на 2021 год. Поздравляем с этим достижением Сергея Мальцева, а также его тренеров. Тренируют юношу С.А. Пирютков и Д.Д. Лим.

Людмила Однобокова