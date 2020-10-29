Поисковики устанавливают часовни в память о сожженных в войну деревнях

День памяти сожженных деревень в Ленинградской области отмечается 29 октября. У троих поисковиков из Всеволожского района есть удивительное хобби. В свободное от работы время они устанавливают часовни на местах боев Волховского фронта и уничтоженных деревень. Все трое входят в общественную организацию «Колтушский рубеж».

Их цель – не допустить искажений в истории Ленинградской битвы. Так получилось, что на празднованиях памятных дат и на уроках мужества мы все говорим о боях на Ленинградском фронте. И забываем лишний раз напомнить, что за Ленинград сражались три фронта: Ленинградский, Волховский и 2-й Прибалтийский.

Пожалуй, самыми кровопролитными были бои в зоне действия Волховского фронта. Не случайно Хартвиг Польман в книге «900 дней боев за Ленинград» написал, что в нацистской Германии достаточно было сказать: «Он воевал под Волховом», и немецкого солдата уже считали героем. Возле Мясного Бора немцы, у которых здесь были очень большие потери, поставили табличку с надписью «Здесь находится задница мира». Потому что красноармейцы Волховского фронта сражались с невероятным мужеством. Чтобы напомнить об этом, поисковики решили устанавливать часовни там, где сейчас леса и болота, а когда-то проходили бои.

Вдохновителем идеи стал житель Псковской области Александр Марьянков. У себя дома он сам выбирает бревна, обрабатывает их и собирает из них часовню. Сооружения получаются очень красивые – как терем-теремок. Потом в разобранном виде будущие часовни вывозят в Ленинградскую область, где их устанавливают товарищи Александра Марьянкова. Каждый год – в разном месте. И делают это совершенно бесплатно.

«Всех, кто остался не захоронен на местах боев, все равно не найти, из земли не поднять. Их останки растворяются в ленинградских болотах. С каждым годом мы находим все меньше и меньше медальонов, а число без вести пропавших не уменьшается. И мы решили хотя бы, установив часовни на местах массовой гибели, таким образом упокоить души неприкаянные. Пусть от них останется духовная память – место православной молитвы», – так сказал мне товарищ Александра Марьянкова – Алексей Канонников. Начиная с 2012 года часовни появляются на местах боев. Теперь они стоят в урочище Гонтовая Липка, в Гайтолово, в Тортолово…

Восьмая по счету была установлена в конце сентября в Киришском районе. С ней работали семь человек, в том числе трое всеволожцев. Ребята из организации «Колтушский рубеж» 11 осенних дней жили в лесу, чтобы часовню собрать, установить на фундамент и укрепить. Работали каждый день безвыездно, вдобавок рядом поставили большую растяжку со стихами Ильи Эренбурга. Часовню освятил протоиерей Вячеслав Харинов.

А место находится у мемориала Липовик-Дубовик. Это – в урочище, которое осталось на месте трех сожженных деревень. Когда-то деревни были большими и цветущими, и назывались поэтично: Липовик, Дубовик и Березовик. В 1940 году в одном только Липовике проживало 158 человек. Но в сентябре 1941 года в него вошли фашисты и сделали здесь узел обороны. В ходе Любанской операции (в мае – июне 1942 года) нашим войскам пришлось штурмовать эту деревню. Им противодействовала немецкая авиация. В результате немецких бомбежек от трех русских селений остались жалкие развалины. Сейчас они вошли в скорбный список деревень Ленинградской области, уничтоженных фашистами.

Эту территорию смогли освободить от немцев только в 1944 году, и глазам предстала страшная картина: вся земля была покрыта трупами. Собрали братскую могилу, потом она стала разрастаться, сюда стали подхоранивать красноармейцев, найденных в окрестностях. Поисковики утверждают, что на мемориале лежат более 3 000 бойцов. А вот в интернете написано меньше – там цифра сильно занижена…

Тем временем всеволожские энтузиасты останавливаться не собираются. В октябре они провели рекогносцировочную экспедицию в поисках места для будущей, девятой, часовни. Оно опять-таки должно быть на местах боев Волховского фронта. Самым подходящим показалось урочище Шала недалеко от железнодорожной станции Жарок (Киришский район Ленинградской области). Здесь в марте 1942 года проходил танковый бой, и в 2021 году ребята хотят поставить тут свой памятник – часовню.

Людмила Однобокова

Фото Андрея Федотова