Перевозчиков мусора в Ленинградской области оцифруют в 2021 году

Новый Закон об отходах скажет «Стоп!» несанкционированным свалкам и серым схемам по утилизации мусора. Об этом сегодня, 26 октября, на онлайн-заседании областного правительства заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы 47-го региона, для продуктивной борьбы в данной сфере необходимо увеличить штрафы в несколько раз. Только таким образом можно эффективно бороться с несанкционированными свалками и нарушениями в сфере перевозки ТБО.

– Разработка областного закона «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с отходами производства и потребления в Ленинградской области» началась летом этого года, – рассказал и.о. председателя комитета государственного экологического надзора Михаил Ильин. – Было много противоречий, которые корректировались в ходе многочисленных совещаний. Недавно к нам поступил вариант, согласованный с Генеральной прокуратурой Ленинградской области.

Основная идея нового закона, который должен вступить в силу с января 2021 года, это введение QR–кодов. Планируется также внедрить систему выдачи разрешений на вывоз строительных отходов и перемещение грунтов. В рамках законопроекта на дорогах появятся видеокамеры, фиксирующие перемещение фур.

Ирэн Овсепян