В Ленинградской области за год ковидом заболели 11 179 пациентов

Всего в Ленинградской области 2 326 коек для больных с COVID-19, из них заняты – 1 275. По положению на 29 октября диагноз подтвердился у 893 человек. Число зараженных за сутки составило 100 жителей области, выписавшихся – 46. Об этом сегодня, 29 октября, на заседании областного правительства заявил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

– Мы все видим, как распространяется болезнь в России, – отметил Сергей Вылегжанин. – Ситуация напряженная, наблюдается тенденция ухудшения. Однако в Ленинградской области ситуация под контролем. Но надо заметить, что количество больных на койках растет. Поэтому принято решение об увеличении коек в Рощино и Киришах. Число тестируемых выросло до шести тысяч в сутки. Дополнительно будет выделено 70 миллионов рублей из федерального бюджета на лекарственное обеспечение больных. Это серьезно усилит борьбу с пандемией.

– Общее число заболевших с начала весны составило 11 179 человек, – отметила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк. – Всего с августа по конец октября заболело более пяти тысяч человек. Всплеск заболеваемости связан с увеличением тестируемости. Уровень летальности в регионе один из самых низких. За это время мы потеряли 108 жителей.

– Уже сегодня будет подписано распоряжение о выделении дополнительных средств на закупку оборудования для двух лабораторий, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Деньги будут выделены и на закупку лекарств. Что касается работы предприятий, то их будущее зависит от эпидемиологической обстановки.

Ирэн Овсепян