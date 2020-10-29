Всеволожский район шестой по эффективности работы местного самоуправления

В рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления среди муниципальных районов стали Ломоносовский, Волосовский и Тосненский. Всеволожский район переместился с третьей позиции на шестую.

Об этом сегодня, 29 октября, на онлайн-заседании областного правительства заявила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

– Результаты Всеволожского района не говорят о том, что показатели присели, – отметила Лира Бурак. – Показатели эффективности учитывается исходя из динамики развития за последние три года.

Оценка эффективности муниципальных властей проводится по 9 направлениям, всего учитывалось 40 показателей. При составлении рейтинга обращается особое внимание на уровень экономических показателей, дошкольного и школьного образования, ЖКХ. Лучшие муниципальные районы получают гранты.

– Меня порадовал Волосовский район, который второй год подряд входит в тройку лидеров, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Стабильность – признак мастерства. Трудно удержаться на пьедестале и бывает, что по показателям следующего года районы-лидеры резко скатываются назад. Порадовала динамика Ломоносовского и Тосненского районов, которые подняли свои показатели на 10 и 7 пунктов соответственно. Это отличный показатель. Участие в рейтинге – это хороший повод получить дополнительные средства на развитие.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива