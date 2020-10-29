Александр Дрозденко представил обновленный состав правительства

Онлайн-заседание областного правительства, которое проходит сегодня, 29 октября, началось с кадровых ротаций. Губернатор Александр Дрозденко представил сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова. Глава региона предположил, что новый член Совета Федерации будет продолжать тесное сотрудничество с областным правительством.

Оказалось, что новое правительство обновилось на четыре персоны. Помимо Владимира Цоя и Сергея Харлашкина, которые получили кресло вице-губернаторов, во власти будут работать руководитель аппарата главы региона Игорь Петров и председатель комитета правового обеспечения Лариса Красненко.

– На мой взгляд, команда работоспособная, большинство членов обновленного состава правительства трудились друг с другом. Новые члены правительства знают свое дело, у них есть большое желание принести пользу Ленинградской области, – резюмировал Александр Дрозденко.

Ирэн Овсепян