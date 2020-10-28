Ученицы двух школ Всеволожского района стали финалистами конкурса «Большая перемена»

За победу в финале конкурса «Большая перемена» будут сражаться школьницы из Всеволожского района Анастасия Семенова (Муринский центра образования № 2) и Диана Ушакова (Кудровский центр образования № 1).

Ученицы успешно прошли Северо-Западный полуфинал, проходивший в Детском центре «Россонь» в Кингисеппском районе в две смены. Всего в нем приняли участие 392 старшеклассника, в том числе 74 человека – из Ленинградской области.

Полуфиналисты участвовали в интеллектуальных битвах, игровых тренингах, мотивационных лекциях, решении заданий от ведущих российских компаний и вузов.

На финал Всероссийского конкурса, который будет проходить с 31 октября по 5 ноября в «Артеке», приедут 1 200 школьников.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит при поддержке Минпросвещения РФ. В конкурсе принимают участие ученики 8–10 классов из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.