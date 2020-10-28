Строительство поликлиники в Мурино стартует в 2021 году

Началась экспертиза проектной документации будущей поликлиники в Мурино. Предложения о строительстве уже отправлены в проект областного бюджета, а в начале 2021 года планируется выбрать подрядчика и приступить к строительству.

Согласно проекту поликлиника в Мурино сможет обслуживать 440 взрослых и 160 детей за смену. В медучреждении предусмотрены отделения рентгенодиагностики, профилактики, физиотерапии, эндоскопии, стоматологии. Будут работать женская консультация, хирургический блок и пост скорой медицинской помощи. В штате поликлиники планируется задействовать порядка 400 специалистов.

Еще одной хорошей новостью для муринцев стало долгожданное открытие терапевтического отделения для взрослых на Воронцовском бульваре. Медпункт рассчитан на 120 пациентов в смену, прием ведут терапевты. Отделение с кабинетом профилактики является структурным подразделением поликлиники ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница».